Путин назвал важным диалог с интернет-сообществом и свободу Сети

По словам российского лидера, для противодействия возникающим угрозам необходим диалог с сообществом Сети.

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей открывающегося сегодня Десятого Российского форума по управлению Интернетом, выразил уверенность, что Интернет должен оставаться свободным.

— Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы Интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов, — зачитал слова президентского приветствия замглавы его администрации Сергей Кириенко.

Российский лидер в приветствии подчеркнул, что важно эффективно противостоять рискам и вызовам киберпреступности, распространению нарушающего закон контента, представляющего угрозу правам граждан и интересам страны.

— Здесь особую роль играет позиция самого интернет-сообщества, его открытость и готовность к конструктивному диалогу, — резюмировал глава государства.

Президент напомнил, что в апреле 1994 года был зарегистрирован национальный домен .ru для РФ, и поблагодарил "всех, кто вложил талант, труд, энтузиазм в создание и становление Рунета".

— Тогда, 25 лет назад, сложно было представить, что уже совсем скоро Интернет коренным образом изменит мир. Соцсети и системы связи, дистанционная занятость и образование, электронная торговля и государственные услуги — эти и другие сервисы прочно вошли в повседневную жизнь миллионов, являются настоящими приметами времени, — констатировал российский лидер.

Президент подчеркнул также, что Рунет "динамично и успешно развивается, служит серьёзным конкурентным преимуществом для того, чтобы РФ стала одним из глобальных лидеров наступившей цифровой эпохи".

Накануне замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Рунет всегда был и останется свободной площадкой для самовыражения.