СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

По данным агентов, у предпринимателя есть инвестиции в северном округе американского штата Огайо.

ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в финансовых преступлениях на территории США. Об этом сообщает портал The Daily Beast.

По данным издания, сотрудники ФБР ведут дело совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо. Отмечается, что именно там у Коломойского есть инвестиции.

В свою очередь, представители Коломойского уже отвергли подозрения в его адрес.

— Господин Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США... Он бизнесмен, — сказал Майк Салливана из юридической компании Ashcroft Law Firm, представляющей интересы подозреваемого.

Напомним, Коломойский является основателем промышленно-финансовой группы "Приват" — крупнейшей на Украине. Также под его контролем находится медиагруппа "1+1 медиа". Сейчас бизнесмен проживает за рубежом.