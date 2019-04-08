Группа Кусто и учёные подписали соглашение о работе по реабилитации косаток

Ранее стало известно, что все животные из "китовой тюрьмы" будут выпущены в дикую природу.

Группа экспертов исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто и учёные подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу реабилитации и выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае. Об этом на брифинге журналистам рассказал координатор научного консилиума — заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

— Работая вместе, я убеждён, мы достигнем успеха. Сегодня мы подписали совместное соглашение о научном сотрудничестве, — заявил Бизиков.

По его мнению, работа в данном направлении принесёт плоды в самое ближайшее время.

Как сообщал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых выловили незаконно. За их освобождение выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо. Также в Приморье прилетел сын знаменитого французского исследователя океанов и морей Жак-Ива Кусто, защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил журналистам, что все животные из "китовой тюрьмы" будут выпущены в дикую природу.