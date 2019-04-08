Названы лидирующие регионы России по вовлечённости жителей в малый бизнес

В первой двадцатке рейтинга присутствуют субъекты с различным уровнем развития экономики.

Калининградская область является лидером среди регионов России по уровню занятости жителей в малом бизнесе, а меньше всего такого населения на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".

По оценкам экспертов, в экономике РФ доля малого бизнеса составляет около 20% ВВП, тогда как в развитых странах Европы превышает 50%.

В России средний показатель занятых в малом бизнесе граждан — 15,5%. Эта цифра отличается от региона к региону — в Калининградской области доля работников малых и микропредприятий составляет 24,9%, а в Ингушетии, население которой меньше всего в стране занято в малом бизнесе, показатель находится на уровне 1,6%.

В пяти регионах России, помимо Калининградской области, доля занятых в малом бизнесе превышает 20% — это жители Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровского края и Нижегородской области.

В исследовании отмечается, что в первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с разным уровнем развития экономики, а в нижней части рейтинга расположились преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Во многом невысокий показатель вовлечённости населения в малый бизнес в замыкающих рейтинг регионах объясняется значительной долей неформального сектора экономики.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости изучить возможности улучшения условий кредитования малого бизнеса.