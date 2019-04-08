Учёные назвали продукт, убивающий рак лёгких

Правда, употреблять его нужно осторожно, дозированно и только после плотного обеда

Учёные из Университета Маршалла выяснили, что активный компонент перца чили — капсаицин — замедлил развитие рака лёгких у мышей. Онкологи выяснили, что этот алкалоид подавляет рост клеток аденокарциномы лёгких по трём человеческим клеточным линиям и практически полностью убивает метастазы.

Исследователи выяснили, что капсаицин убивает способность злокачественных опухолей к росту и активному питанию за счёт здоровых клеток, а также предотвращает прорастание в поражённые болезнью клетки кровеносных сосудов и не даёт больным клеткам распространяться в другие ткани.

Теперь учёные пытаются понять, как можно адаптировать капсаицин для лекарственных препаратов. Единственная сложность в этом отношении — побочные эффекты от алкалоида, которые выражаются в неприятных ощущениях. Если удастся избавить приём этого вещества от жжения и раздражения слизистой, то активный "перцовый" противораковый препарат могут создать в течение нескольких следующих лет.