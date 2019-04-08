Фильм "Шазам!" возглавил российский прокат по итогам выходных

Второе место заняла новая экранизация одноимённого романа Стивена Кинга "Кладбище домашних животных", а третье — фильм "Дамбо" Бёртона.

Фильм "Шазам!" режиссёра Дэвида Сандберга за прошедшие выходные собрал в кинотеатрах РФ и СНГ 338,8 млн рублей. Такие данные за 4–7 апреля опубликованы на сайте "Кинобизнес сегодня".

Лента основана на комиксах DC. Она рассказывает о 14-летнем школьнике, который получил сверхсилу. В фильме снялись Закари Ливай, Марк Стронг, Джек Дилан и другие.

Второе место по итогам прошедших выходных заняла экранизация романа "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга. Фильм заработал 192,6 млн рублей. На третьем месте оказался фильм Тима Бёртона "Дамбо" — он принёс авторам 99,5 млн рублей.