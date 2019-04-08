Карлос Гон исключён из совета директоров Nissan

Бывший глава альянса не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Акционеры автоконцерна Nissan на внеочередном собрании исключили из совета директоров Карлоса Гона, который обвиняется в финансовых махинациях. Ранее он возглавлял франко-японский автоальянс Renault — Nissan — Mitsubishi.

Вместе с Гоном из совета директоров был исключён один из его ближайших сподвижников, Грег Келли, который также обвиняется в махинациях. При этом акционеры проголосовали за включение нового главы Renault Жан-Доминика Сенара в состав совета директоров Nissan.

— Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении, — отметил гендиректор Nissan Хирото Саикава по итогам встречи. По его словам, бывший глава альянса не получит денежной компенсации в связи с увольнением.

Несмотря на то что Гон ещё в 2018 году был уволен с поста главы совета директоров Nissan, он оставался его членом и мог участвовать в заседаниях. После выхода из тюрьмы под залог в марте этого года адвокаты Гона несколько раз подавали прошения об этом, но суд их отклонял. Позднее его снова арестовали.

Прокуратура Токио попросила у суда санкционировать допрос Кэрол Гон — жены Карлоса.