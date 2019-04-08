В России могут ввести штрафы за допуск несовершеннолетних на концерты "18+"

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В России могут ввести штрафы за допуск несовершеннолетних на концерты "18+"

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По мнению депутата Анатолия Выборного, организаторы должны будут выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, если ребёнок или подросток окажется на подобном мероприятии.

В случае появления несовершеннолетнего на концерте категории "18+" организаторы мероприятия должны быть оштрафованы. Такую законодательную инициативу предложили депутат Анатолий Выборный и Молодёжный парламент при Госдуме. Причиной для возможного введения подобной нормы депутат назвал отмену концертов популярных рэперов в различных городах России в прошлом году.

Как отмечает Выборный, он направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить отмену концертов молодых исполнителей. В надзорном ведомстве провели проверку и ответили, что концерты никто не запрещал, а отмена произошла по инициативе организаторов мероприятий.

По некоторым мероприятиям были представления или замечания со стороны правоохранительных органов о том, что с учётом репертуара артиста необходимо уточнить возрастную категорию. Но организаторы пошли по более простому пути и не стали проводить эти мероприятия, — сообщил ТАСС Выборный.

По мнению депутата, на просьбу правоохранителей уточнить категорию мероприятия организаторы концертов отреагировали неверно, из-за чего впоследствии возникли недоразумения и с самими исполнителями. Всё это, по словам Выборного, говорит о наличии проблемы, что организаторы концертов не несут прямой обязанности не пускать несовершеннолетних на мероприятия для взрослых. Решение депутат видит в "установлении обязанности организаторов в ограничении допуска несовершеннолетних на мероприятия категории "18+" и ответственности за допуск лиц младше 18 лет".

На первом этапе можно было бы ограничиться достаточно лояльными штрафами для того, чтобы заработал сам правовой механизм. Это от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, — заявил народный избранник.

Выборный напомнил, что ещё в конце 2016 года было дано распоряжение Правительства РФ о разработке законопроекта, устанавливающего ответственность театров и киноцентров за допуск несовершеннолетних на мероприятия категории "18+".

На мой взгляд, это распоряжение необходимо усилить не только кино- и театральными постановками, но и концертами, — заявил он.

Анатолий Выборный намерен направить запрос в Минкульт, чтобы узнать, на каком этапе находится работа над соответствующим документом.

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