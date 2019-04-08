В России могут ввести штрафы за допуск несовершеннолетних на концерты "18+"

По мнению депутата Анатолия Выборного, организаторы должны будут выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, если ребёнок или подросток окажется на подобном мероприятии.

В случае появления несовершеннолетнего на концерте категории "18+" организаторы мероприятия должны быть оштрафованы. Такую законодательную инициативу предложили депутат Анатолий Выборный и Молодёжный парламент при Госдуме. Причиной для возможного введения подобной нормы депутат назвал отмену концертов популярных рэперов в различных городах России в прошлом году.

Как отмечает Выборный, он направил депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить отмену концертов молодых исполнителей. В надзорном ведомстве провели проверку и ответили, что концерты никто не запрещал, а отмена произошла по инициативе организаторов мероприятий.

— По некоторым мероприятиям были представления или замечания со стороны правоохранительных органов о том, что с учётом репертуара артиста необходимо уточнить возрастную категорию. Но организаторы пошли по более простому пути и не стали проводить эти мероприятия, — сообщил ТАСС Выборный.

По мнению депутата, на просьбу правоохранителей уточнить категорию мероприятия организаторы концертов отреагировали неверно, из-за чего впоследствии возникли недоразумения и с самими исполнителями. Всё это, по словам Выборного, говорит о наличии проблемы, что организаторы концертов не несут прямой обязанности не пускать несовершеннолетних на мероприятия для взрослых. Решение депутат видит в "установлении обязанности организаторов в ограничении допуска несовершеннолетних на мероприятия категории "18+" и ответственности за допуск лиц младше 18 лет".

— На первом этапе можно было бы ограничиться достаточно лояльными штрафами для того, чтобы заработал сам правовой механизм. Это от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, — заявил народный избранник.

Выборный напомнил, что ещё в конце 2016 года было дано распоряжение Правительства РФ о разработке законопроекта, устанавливающего ответственность театров и киноцентров за допуск несовершеннолетних на мероприятия категории "18+".

— На мой взгляд, это распоряжение необходимо усилить не только кино- и театральными постановками, но и концертами, — заявил он.

Анатолий Выборный намерен направить запрос в Минкульт, чтобы узнать, на каком этапе находится работа над соответствующим документом.