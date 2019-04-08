В прокуратуре объяснили отмену рэп-концертов в регионах в прошлом году

Речь идёт об отменённых выступлениях Хаски, Элджея, а также групп IC3PEAK и "Френдзона".

Прокуратуры регионов России не препятствовали проведению рэп-концертов в конце прошлого года, а инициаторами их отмены были сами организаторы. Об этом говорится в ответах региональных прокуратур на запрос депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы молодёжного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Концерт Хаски в Краснодаре был отменён после заявления главы местного отделения общественной организации "Общее дело" Елены Удовенко, которая сообщила "о возможной пропаганде противоправного поведения" среди несовершеннолетних посетителей концерта. Тексты песен проверили специалисты в данной области, которые нашли в них информацию, нарушающую закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В итоге руководители площадок, на которых планировались выступления, были оповещены об этом, после чего и были приняты соответствующие решения. Тогда Хаски попытался устроить выступление на крыше одного из автомобилей.

Концерт группы IC3PEAK в казанском культурном центре "Фабрика Алафузова" был отменён из-за расторжения договора аренды. В результате выступление перенесли в клуб "Нора", однако там артисты исполнили лишь три песни, после чего поступило сообщение о минировании заведения, которое позже не подтвердилось.

— Причастность к отмене музыкального концерта... сотрудников правоохранительных органов и органов местного самоуправления не установлена, — отметили в региональной прокуратуре.

Продажа билетов на якутский концерт Элджея велась с возрастным ограничением "12+". При этом программа мероприятия не была утверждена заранее, а в текстах песен артиста можно услышать нецензурные выражения. В итоге организаторов предупредили о возможном нарушении закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Однако представители артиста говорят о давлении со стороны республиканской общественности, а само выступление было отменено из-за соображений безопасности.

Схожий ответ дали в прокуратуре Дагестана относительно концерта Егора Крида, который пришлось отменить после поступивших в адрес исполнителя угроз.

Не причастны сотрудники прокуратуры и к отмене концертов в Нижнем Новгороде, произошло это по ряду причин.

— Монеточка — по причине болезни певицы, Элджей и Matrang — по причине низких показателей продажи билетов, Jah Khalib — в связи с трагическими событиями в Керчи, "Френдзона" — в связи с отменой тура артистов по всей стране, — отметили в ведомстве.

Отметим, в конце 2018 года в России отменили концерты таких исполнителей, как IC3PEAK, Хаски, Элджей, и некоторых других. В некоторых случаях экспертное сообщество высказывает мнение о негативном влиянии их творчества на подростков.