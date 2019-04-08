Фильм "Шазам!" показал себя хуже "Аквамена", но всё же удивил аналитиков

В РФ лента заняла первое место по сборам, а всего в мировом прокате картина собрала $158,7 млн.

Компания Warner Bros. в прошлый четверг (4 апреля) выпустила новую главу своей кинематографической вселенной DC, представив фильм "Шазам!" Билли Бэтсона. И хотя студия явно не рассчитывала на большие кассовые сборы, "Шазаму!" удалось собрать неплохую кассу за первые выходные (4–7 апреля).

В США фильму удалось заработать $56,7 млн. По остальному миру фильм получил ещё $102 млн. Суммарная касса "Шазама!" составляет $158 млн. При бюджете в $80–90 млн можно смело сказать, что лента уже почти окупилась. Аналитики считают, что фильм превзошёл все ожидания и показал хороший старт.

Конечно же, по сравнению с другими проектами в рамках киновселенной DC, фильм показал себя плохо. Например, "Бэтмен против Супермена. На заре справедливости" дебютировал с $423 млн, а "Аквамен" — с $261 млн, "Чудо-женщина" — с $228 млн.