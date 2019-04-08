В "Росконтроле" рассказали, из чего на самом деле сделан плавленый сыр

Была проверена продукция семи брендов: "Лакомо / Наша семья", President, "Сыробогатов", "Город сыра", "Карат", Hochland, Valio/Viola.

Экспертный центр "Росконтроль" изучил плавленый сыр от разных производителей. Результаты опубликованы на сайте организации.

В рамках исследования была проверена продукция семи брендов: "Лакомо / Наша семья", President, "Сыробогатов", "Город сыра", "Карат", Hochland, Valio/Viola.

Специалисты изучили образцы по более чем 70 параметрам безопасности и качества. В итоге "Карат", "Сыробогатов" и "Город сыра" оказались в чёрном списке за признаки фальсификации. В них использовались заменители молочного жира животного происхождения.

В список товаров с замечаниями попал сыр "Лакомо", так как в образце был найден крахмал, не заявленный на упаковке. Остальные образцы — Hochland, Valio, President — признаны качественными и рекомендованы к покупке.

Ранее "Росконтроль" изучил куриный фарш брендов "Петелинка", "Рококо", "Троекурово", "Каждый день" и "Моссельпром" и выяснил, что продукты данных марок не рекомендуются к покупке: вместо мяса там нашлась сальмонелла.

Также "Росконтроль" проверил топлёное масло нескольких брендов и по итогам лабораторного тестирования назвал лучшее из них.