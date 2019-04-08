Порошенко высмеяли за "гайз" и "френдов"

Действующего президента Украины Петра Порошенко высмеяли за использование сленга в общении с аудиторией. Пользователи соцсетей отметили, что лидеру Незалежной это совсем не идёт.
В телеграм-канале президента появилось несколько публикаций, в которых он обратился к подписчикам со словами "гайз" и "френды", видимо пытаясь заговорить с молодёжью на одном языке.
— Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это всё, конечно, прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодёжный сленг, а уголовный жаргон, — написал автор поста.
Гайз, это просто жалко
Гайз, когда Порошенко начнёт публиковать шутки о власти в своём Telegram-канале, дайте знать
Гайз, у меня всё найс. Эта и другие песни Элджея в штабе Порошенко на повторе. Что дальше?
Ранее Петра Порошенко высмеяли за обещание вернуть Крым и предложили "захватить Марс".
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