Порошенко высмеяли за "гайз" и "френдов"

Ранее в официальном телеграм-канале лидер Незалежной попытался заговорить с молодыми на одном языке.

Действующего президента Украины Петра Порошенко высмеяли за использование сленга в общении с аудиторией. Пользователи соцсетей отметили, что лидеру Незалежной это совсем не идёт.

В телеграм-канале президента появилось несколько публикаций, в которых он обратился к подписчикам со словами "гайз" и "френды", видимо пытаясь заговорить с молодёжью на одном языке.

— Передайте кто-нибудь Петру Алексеевичу, что это всё, конечно, прекрасно, но ему уже нужно тренироваться использовать не молодёжный сленг, а уголовный жаргон, — написал автор поста.

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