Эксперты рассказали, как выгодно запланировать путешествие

Если говорить о бюджетном планировании отдыха, то в этом вопросе не должно быть спонтанности.

"Роскачество" рассказало, как самостоятельно подготовить выгодное путешествие, не прибегая к помощи турагента. Путешественникам советуют обратить внимание на онлайн-сервисы для бронирования туров.

Эксперты рекомендуют подумать об отпуске за два — три месяца, если речь идёт о популярных отелях. Летний отдых следует бронировать уже сейчас — если нужен конкретный тур, позаботиться о его покупке нужно как можно раньше. Если же главным фактором является выгода, то стоит ждать акционных предложений — за несколько дней до вылета часто появляются выгодные варианты.

Очевидно, что самое дорогое для поездки время — государственные праздники и школьные каникулы, причём это касается как страны вылета, так и того государства, куда вы решили отправиться. Эксперты советуют избегать путешествий в пиковые даты, а при невозможности перенести отдых — сдвигать его на пару дней.

Благодаря онлайн-сервисам путешественники могут самостоятельно сравнить предложения разных туроператоров и выбрать наиболее подходящее. Эксперты рекомендуют покупать туры только на проверенных сайтах и оплачивать их банковской картой, так как в случае форс-мажора транзакцию можно будет отменить в установленном законом порядке и вернуть денежные средства через банк.

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