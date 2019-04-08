В США "устали" от инициатив по санкциям против России

Некоторые американские сенаторы считают, что ограничительные меры зачастую становятся "палкой о двух концах".

В Конгрессе США наблюдается некоторая "усталость" от инициатив, которые предполагают введение новых санкций против РФ за якобы имевшее место "вмешательство" в американские выборы. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на сенатора Марко Рубио — одного из авторов законопроекта об антироссийских санкциях.

— В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций, — сказал республиканец.

Он выразил надежду, что сможет "привлечь больше людей" к инициативе.

По мнению другого сенатора, Рона Джонсона, ограничительные меры зачастую становятся "палкой о двух концах".

— Поэтому нам вправду нужно сделать шаг назад и оценить, где мы находимся сейчас и что можем сделать, — заявил Джонсон.

По мнению агентства, многие сенаторы всё ещё хотят привлечь Россию к ответственности за "её действия в США и других государствах", но в настоящее время отсутствует "консенсус по поводу того, как послать Москве правильный сигнал".

Ранее, 3 апреля, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен представили законопроект, предполагающий введение санкций против России за "вмешательство" в выборы.