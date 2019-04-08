Солнце может "обстрелять" Землю плазменным дождём

Учёные считают, что многие процессы, происходящие внутри единственной звезды в системе, могут угрожать планетам.

Учёные из Католического университета Америки выяснили, что часть взрывающейся плазмы на Солнце регулярно выбрасывается в открытый космос, а другая часть обрушивается обратно в виде плазменного дождя. Исследователи обнаружили, что большая часть плазмы, температура которой значительно выше "поверхности" Солнца, затягивается внутрь неизвестными силами, однако в скором времени может произойти серия крайне интенсивных выбросов.

Основная часть энергии плазменного дождя может выйти за пределы звезды и, вполне вероятно, может обрушиться на ближайшие планеты в виде бури. При этом физика плазменного дождя, по словам учёных, почти та же, что и у корональных дождей — своеобразных "осадков" во внешних слоях атмосферы Солнца. Теперь учёные пытаются понять, какие последствия для жителей Земли может вызвать плазменный дождь, поскольку даже относительно небольшие вспышки на Солнце могут повлиять на жизнь целой планеты — например, такой как Земля.