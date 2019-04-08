Лайф публикует первое видео пожара на Новокуйбышевском НПЗ

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области.
На кадрах видно, как по территории завода ездят машины пожарных, а также валят клубы чёрного густого дыма.
Пожар на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области вспыхнул утром 8 апреля. По данным телеграм-канала , на заводе загорелся гудрон и пламя моментально охватило корпус здания. Пострадавших нет.
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