Лайф публикует первое видео пожара на Новокуйбышевском НПЗ

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Лайф публикует первое видео пожара на Новокуйбышевском НПЗ

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По некоторым данным, на заводе загорелся гудрон и пламя моментально охватило здание.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места пожара на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области.

На кадрах видно, как по территории завода ездят машины пожарных, а также валят клубы чёрного густого дыма.

Пожар на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области вспыхнул утром 8 апреля. По данным телеграм-канала Life Shot, на заводе загорелся гудрон и пламя моментально охватило корпус здания. Пострадавших нет.

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