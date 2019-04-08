Кит Харингтон сыграл самого ненавистного героя для всех геймеров — видео

Популярному актёру в рамках скетча SNL досталась роль навязчивого NPC — персонажа, управляемого компьютером.

Кит Харингтон (Джон Сноу из "Игры престолов") принял участие в шоу SNL. В рамках этой передачи он сыграл навязчивого NPC (персонажа, который управляется компьютером и даёт задания игрокам).

Главный герой комедийного скетча пришёл в магазин GameStop. Молодой человек хочет протестировать новый шутер с зомби под названием Earthwar 3, однако разработчики игры слишком сильно увлеклись сюжетом.

Таким образом, вместо того чтобы отправиться на охоту, игрок оказался втянут в странные отношения двух братьев. Одного из них, само собой, сыграла звезда сериала "Игра престолов".