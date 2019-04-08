Саакашвили потребовал у Порошенко вернуть ему украинский паспорт

Бывший грузинский лидер заявил, что его лишили гражданства с нарушением международных норм.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал у президента Незалежной Петра Порошенко вернуть ему украинский паспорт. Видеообращение Саакашвили выложил на своём YouTube-канале.

— Почти два года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране, вы лишили меня гражданства, — сказал Саакашвили.

Он отметил, что Порошенко сделал это с нарушением законодательства Украины и международных норм, так как нельзя лишать человека гражданства, если у него нет гражданства другой страны.

— Так вот, простой вопрос вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и впустить меня на Украину? — сказал Саакашвили.

Он добавил, что не будет давать Порошенко 24 часа, но подчеркнул, что у украинского президента есть "достаточно времени до второго тура президентских выборов", чтобы восстановить справедливость согласно закону и международному праву.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что Порошенко довёл страну до ручки на трезвую голову.