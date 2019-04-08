В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников

Активисты считают, что сейчас ученики не успевают изучить всё, что предусмотрено образовательными стандартами.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести в России норму суточной нагрузки для учеников школ страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Активисты считают, что сейчас ученики не успевают изучить всё, что предусмотрено образовательными стандартами, а потому процесс обучения переносится на внеурочное время.

По оценкам экспертов, средняя нагрузка российских школьников в неделю составляет 47 часов, что больше предусмотренной законодательством рабочей недели для взрослых (40 часов).

— С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования — для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объёмов нагрузки возрастным возможностям школьников, — рассказала координатор проекта ОНФ "Равные возможности — детям" Любовь Духанина.