В "Тёмном Фениксе" не будет камео Стэна Ли, а его память почтут другим способом

Впервые создатель большинства супергероев Marvel начал появляться в качестве камео с 2000 года.

Легендарного Стэна Ли не будет в новых "Людях Икс" от Fox. Информацией поделился режиссёр фильма Саймон Кинберг. Об этом сообщает CBR.

Однако, несмотря на отсутствие Ли на экране, в фильме всё же будет трибьют ему. По словам Кинберга, он провёл много времени с Ли. В частности, он работал со Стэном над камео для фильма "Люди Икс: Апокалипсис" непосредственно в его доме.

Напомним, первое камео Ли было в 2000 году. Он появился в дебютной части "Людей Икс". Что же касается "Тёмного Феникса", то фильм выйдет 6 июня.

Ранее сообщалось о том, что Marvel откажется от эксплуатации камео Стэна Ли после новых "Мстителей".