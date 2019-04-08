МВД проверяет данные о групповом изнасиловании москвички с участием полицейского

По заявлению женщины, её знакомые напали на неё и изнасиловали на западе столицы.

Столичная полиция начала проверку по заявлению местной жительницы о групповом изнасиловании, в котором якобы принимал участие и действующий сотрудник правоохранительных органов. Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве, делом займётся отдел собственной безопасности МВД.

— В ночь на 8 апреля в ОВД Лефортово с письменным заявлением обратилась жительница столицы. Она сообщила, что накануне вечером в квартире в Танковом проезде несколько её знакомых, в том числе действующий сотрудник полиции, изнасиловали её, — пояснил собеседник агентства.

Также он добавил, что МВД устанавливает обстоятельства происшествия. О состоянии здоровья заявительницы не сообщается.