Пушков предложил смирительную рубашку для Фарион из-за слов о рабах и оккупантах

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Пушков предложил смирительную рубашку для Фарион из-за слов о рабах и оккупантах

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Алексей Пушков и Ирина Фарион. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев/Евгений Котенко

Сенатор отметил, что у ошалевшей сторонницы "чистоты украинской расы" в голове давно всё смешалось.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков в своём твиттере ответил на слова бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, которая назвала русскоязычных жителей страны "рабами и оккупантами".

Чьими рабами? Почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы "чистоты украинской расы" в голове давно всё смешалось! Анализы сдавать уже нет смысла, нужна госпитализация и смирительная рубашка, — иронизировал сенатор.

Ранее Фарион заявила, что для того, чтобы "приучить" украинцев к своему языку, нужно запретить русскоязычному населению учиться и работать.

Женщина давно известна своей агрессией по отношению к русскому. Так, в 2018 году Фарион призвала линчевать русскоязычное население страны.

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