В Таиланде местный житель изнасиловал и убил туристку

Задержанный, который оказался наркоманом и торговцем запрещёнными веществами, раскаялся в содеянном.

В Таиланде на острове Сичанг местный житель изнасиловал, а затем убил туристку из Германии. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Тело девушки обнаружили другие отдыхающие. Отмечается, что у неё была сломана шея, а на теле имелись множественные раны от ударов тупым предметом. Полиция установила, что она была изнасилована. Позже выяснилось, что отдыхающая из Германии приехала на Сичанг на один день из Паттайи (где она отдыхала) и передвигалась на велосипеде.

Преступником оказался местный житель, который употребляет и продаёт наркотики. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что пошёл на убийство для того, чтобы жертва не смогла написать на него заявление. Тело девушки направили на экспертизу в Институт судебной медицины Бангкока.