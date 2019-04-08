В Бурятии школьники осквернили 37 надгробий

На кладбище недалеко от бурятского села Буй двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений. Об этом сообщает республиканское МВД.
Полицейским учащиеся средней школы — им 8 и 9 лет — рассказали, что осквернили надгробия из баловства.
В отношении родителей несовершеннолетних составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, семьи будут поставлены на профилактический учёт.
Ранее Лайф сообщал о похожем случае в Бурятии — на кладбище у села Бичуры два мальчика 10 и 12 лет осквернили 89 могил.
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