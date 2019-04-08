В Бурятии школьники осквернили 37 надгробий

В связи с произошедшим в селе организуют сход граждан, семьи несовершеннолетних будут поставлены на учёт.

На кладбище недалеко от бурятского села Буй двое школьников повредили 37 надмогильных сооружений. Об этом сообщает республиканское МВД.

Полицейским учащиеся средней школы — им 8 и 9 лет — рассказали, что осквернили надгробия из баловства.

В отношении родителей несовершеннолетних составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, семьи будут поставлены на профилактический учёт.

Ранее Лайф сообщал о похожем случае в Бурятии — на кладбище у села Бичуры два мальчика 10 и 12 лет осквернили 89 могил.