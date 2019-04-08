Черноморский флот России вышел на дежурство из-за учений НАТО

В российском военном ведомстве уточнили, что усиление контроля в акватории моря необходимо, чтобы избежать провокаций.

Разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота России выведены на боевое дежурство в связи с масштабными учениями НАТО и Украины в Чёрном море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, входящем в состав Минобороны РФ. Как уточнили военные, силы российского флота будут выполнять комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

— В назначенных районах акватории Чёрного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолётами морской авиации, — сказали представители Национального центра управления обороной РФ.

Отметим, совместные учения НАТО и Украины под названием Sea shield — 2019 стартовали сегодня в юго-западной части Чёрного моря. В манёврах принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции при поддержке Вооружённых сил Грузии и Украины.

Ранее Лайф сообщал, что сенатор Алексей Пушков назвал отправку кораблей НАТО в Чёрное море путём к обострению ситуации.