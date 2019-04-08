Стало известно, как россияне оценивают своё здоровье

Опрос показал, что мужчины чаще женщин настроены более оптимистично насчёт своего физического состояния.

Примерно 47% взрослых россиян оценивают состояние своего здоровья как "удовлетворительное", ещё 39% — как "хорошее". Соответствующие результаты опроса среди людей старше 15 лет представила Федеральная служба государственной статистики, пишет газета "Коммерсант".

Как отмечается, 4,4% опрошенных заявили, что считают своё здоровье "очень хорошим". Как "плохое" своё здоровье оценили 9% респондентов, как "очень плохое" — менее 1% (0,9%).

Также опрос показал, что мужчины настроены более оптимистично насчёт своего физического состояния. "Очень хорошим" своё здоровье назвали 5,7% представителей мужского пола, "хорошим" — 43,3%. Вместе с тем у женщин те же показатели составили 3,3% и 35,1% соответственно.

Исследование проводили специалисты с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России посредством личного опроса.