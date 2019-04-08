Брат Булдакова на церемонии прощания рассказал Лайфу, каким актёр был при жизни

Мужчина также сообщил о последней назначенной встрече с родственником, которая из-за трагедии так и не состоялась.

Брат знаменитого актёра Алексея Булдакова на церемонии прощания рассказал Лайфу о том, каким артист был в реальной жизни.

— Ну как его помнить, ребята: он был патриот России, и это прежде всего. Он даже снимался в патриотических фильмах. Это был весёлый, жизнерадостный человек. <...> Все мы (семья) очень скорбим и переживаем. Он нас всех, Булдаковых, объединял, — отметил родственник.

Также мужчина рассказал о своей последней назначенной встрече с братом, которая так и не состоялась.

— Мы его ждали к себе в гости, мол, "дела утрясу — и приеду к тебе". Но вот так и не дождались, — добавил брат.

Актёр Алексей Булдаков в возрасте 68 лет скончался 3 апреля в Монголии из-за острой сердечной недостаточности. Сегодня проходит церемония прощания.