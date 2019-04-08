В Приамурье нашли тела мужчины и его 11-летней дочери

В селе Ивановка Амурской области неизвестный убил 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 (Убийство двух лиц, малолетнего) УК РФ. Тела были обнаружены в воскресенье, 7 апреля.
Кроме того, в этой же квартире был обнаружен живым мужчина 28 лет. Его доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.
Следователи уже установили предполагаемого преступника. С ним проводится необходимая работа.
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