В Приамурье нашли тела мужчины и его 11-летней дочери

Из этой же квартиры в медучреждение был доставлен мужчина 28 лет, ему оказали необходимую помощь.

В селе Ивановка Амурской области неизвестный убил 38-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 (Убийство двух лиц, малолетнего) УК РФ. Тела были обнаружены в воскресенье, 7 апреля.

Кроме того, в этой же квартире был обнаружен живым мужчина 28 лет. Его доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.

Следователи уже установили предполагаемого преступника. С ним проводится необходимая работа.