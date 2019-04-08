Сбербанк предупредил о проблеме в работе мобильного приложения

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Сбербанк предупредил о проблеме в работе мобильного приложения

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Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Сбербанк сообщил, что россияне могут испытывать затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания. Отмечается, что это связано с техническими причинами.

Ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка, — сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке принесли извинения и добавили, что неполадки будут устранены в ближайшее время.

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