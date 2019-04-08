Сбербанк предупредил о проблеме в работе мобильного приложения

Сбербанк сообщил, что россияне могут испытывать затруднения в работе мобильного приложения и устройств самообслуживания. Отмечается, что это связано с техническими причинами.

— Ряд клиентов могут испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в "Сбербанк Онлайн" и через устройства самообслуживания банка, — сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке принесли извинения и добавили, что неполадки будут устранены в ближайшее время.