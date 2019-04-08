Австралия потратит более $20 млн на неизвестный фильм Marvel

Такие расходы федеральное правительство объясняет достаточно позитивным воздействием кино на экономику.

Правительство Австралии готово субсидировать будущий (пока безымянный) фильм студии Marvel. Съёмками проекта будет заниматься студия Fox Studios Australia. В частности, власти хотят потратить на проект $24 млн. Об этом сообщает Variety.

Правительства австралийских штатов и федеральное правительство объяснили данные расходы крайне позитивным воздействием проектов Marvel на рабочие места, экономику и национальную индустрию кино в целом. Власти считают, что поддержка нового фильма принесёт более $150 млн международных инвестиций, а также создаст почти 5000 новых рабочих мест в стране.

Сейчас предполагается, что речь идёт об экранизации комиксов, которые посвящены Шанг-Чи. До этого данный персонаж ещё не появлялся на большом экране.