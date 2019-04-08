Животных из "китовой тюрьмы" попробуют воссоединить с их семьями

Исследователи отмечают, что важно вернуть их в дикую природу в тот сезон, в который они были ранее выловлены.

Учёные попытаются вернуть косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в дикую природу таким образом, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями. Об этом на брифинге рассказал советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник.

— Будет выпуск этих особей в те места, где находятся взрослые особи подобного вида, которые могли бы обучить этих животных охоте, и чтобы там находилась добыча — питание для этих особей, — заявил Виник.

Он также отметил, что важно вернуть их в дикую природу в тот сезон, в который они были ранее выловлены. Это поможет воссоединить животных с той социальной группой, к которой они ранее принадлежали.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил журналистам, что все животные из "китовой тюрьмы" будут выпущены в дикую природу.