Лайф публикует фотографии с бурятского кладбища, осквернённого школьниками

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Лайф публикует фотографии с бурятского кладбища, осквернённого школьниками

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Фото: © L!FE

По данным источника, мальчики растут в неблагополучных семьях, у родителей нет постоянного дохода.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии надмогильных сооружений, которые осквернили бурятские школьники. Мальчики повредили в общей сложности 37 надгробий.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным источника Лайфа, у одного из мальчиков сегодня день рождения. Он учится на четвёрки, иногда не делает домашнее задание. Обычно школьник катается с друзьями на велосипедах, раньше ничего подобного не происходило.

<p>Фото: © L!FE</p>

Источник в администрации школы рассказал Лайфу, что семьи обоих мальчиков неблагополучные — мамы живут с отчимами, выпивают, постоянного дохода нет.

<p>Фото: © L!FE</p>

Сами ребята — спокойные, у одного из них проблемы со здоровьем — грыжа. Мама мальчика не может и не хочет найти денег на вторую операцию, семья стоит на учёте. Лекарства детям покупают от школы, считая мальчиков беспризорными.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как ранее писал Лайф, сами школьники рассказали полицейским, что осквернили надгробия из баловства.

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