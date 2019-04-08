Лайф публикует фотографии с бурятского кладбища, осквернённого школьниками

По данным источника, мальчики растут в неблагополучных семьях, у родителей нет постоянного дохода.

В распоряжении Лайфа оказались фотографии надмогильных сооружений, которые осквернили бурятские школьники. Мальчики повредили в общей сложности 37 надгробий.

По данным источника Лайфа, у одного из мальчиков сегодня день рождения. Он учится на четвёрки, иногда не делает домашнее задание. Обычно школьник катается с друзьями на велосипедах, раньше ничего подобного не происходило.

Источник в администрации школы рассказал Лайфу, что семьи обоих мальчиков неблагополучные — мамы живут с отчимами, выпивают, постоянного дохода нет.

Сами ребята — спокойные, у одного из них проблемы со здоровьем — грыжа. Мама мальчика не может и не хочет найти денег на вторую операцию, семья стоит на учёте. Лекарства детям покупают от школы, считая мальчиков беспризорными.

Как ранее писал Лайф, сами школьники рассказали полицейским, что осквернили надгробия из баловства.