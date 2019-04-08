Без бороды и на каблуках: Джон Сноу станцевал стриптиз — видео

Происходящее можно было увидеть в рамках вечернего телевизионного шоу под названием SNL.

В прошедшие выходные фанаты Кита Харингтона сильно удивились. Дело в том, что они увидели актёра, сыгравшего Джона Сноу в "Игре престолов", без бороды, кудрявых волос и почти без одежды.

32-летний актёр принял участие в шоу Saturday Night Live. В рамках этого мероприятия он предстал перед зрителями в образе стриптизёра.

Звезда "Игры престолов" рискнул примерить алое платье до колен. Также он выбрал чёрные туфли и веер. В таком наряде Кит смог сохранить свою уверенность и мужественность.