Звезду "Апгрейда" публично обвинила в измене жена

Супруга Логана Маршалла-Грина подала на развод. Дело в том, что Диана Гаэта обвинила своего мужа в измене.
Исполнитель главной роли в недавнем фильме "Апгрейд" оказался не таким уж и преданным супругом, в отличие от его героя с экрана. Диана Гаэта публично объявила о разводе. Актриса написала, что она рекомендует всем женщинам доверять своей интуиции.
По словам Дианы, Логан изменил ей с балериной Сарой Хей. В браке пара находилась с 2012 года. У них двое детей.
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