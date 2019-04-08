Звезду "Апгрейда" публично обвинила в измене жена

Логан Маршалл-Грин находится в браке с популярной актрисой Дианой Гаэта с 2012 года.

Супруга Логана Маршалла-Грина подала на развод. Дело в том, что Диана Гаэта обвинила своего мужа в измене.

Исполнитель главной роли в недавнем фильме "Апгрейд" оказался не таким уж и преданным супругом, в отличие от его героя с экрана. Диана Гаэта публично объявила о разводе. Актриса написала, что она рекомендует всем женщинам доверять своей интуиции.

По словам Дианы, Логан изменил ей с балериной Сарой Хей. В браке пара находилась с 2012 года. У них двое детей.