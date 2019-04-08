Мать Овечкина опровергла Лайфу сообщение о своей госпитализации

Женщина находится в хорошем состоянии и смеётся над всеми сообщениями о проблемах со здоровьем.

Известная советская баскетболистка и мать российского хоккеиста Александра Овечкина Татьяна в беседе с Лайфом опровергла информацию о своей госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что Татьяна Овечкина обратилась к медикам из-за сильных болей в животе, после чего её госпитализировали и назначили ей полное обследование.

Сама женщина заявила, что возмущена появившейся в прессе информацией и попросила журналистов не тиражировать подобные сообщения.

— Я себя хорошо чувствую, сижу улыбаюсь. Я дома нахожусь, что это за бред, — заявила Овечкина.