Мать Овечкина опровергла Лайфу сообщение о своей госпитализации

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Мать Овечкина опровергла Лайфу сообщение о своей госпитализации

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Фото: © РИА Новости / Анна Сергеева

Женщина находится в хорошем состоянии и смеётся над всеми сообщениями о проблемах со здоровьем.

Известная советская баскетболистка и мать российского хоккеиста Александра Овечкина Татьяна в беседе с Лайфом опровергла информацию о своей госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что Татьяна Овечкина обратилась к медикам из-за сильных болей в животе, после чего её госпитализировали и назначили ей полное обследование.

Сама женщина заявила, что возмущена появившейся в прессе информацией и попросила журналистов не тиражировать подобные сообщения.

Я себя хорошо чувствую, сижу улыбаюсь. Я дома нахожусь, что это за бред, — заявила Овечкина.

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