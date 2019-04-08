Эрдоган планирует обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Турецкий лидер заявил, что приготовления военных на границе закончены и армия может начать операцию в любой момент.

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует обсудить в ходе визита в Москву 8 апреля со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии. Слова Эрдогана приводит РИА "Новости".

— Наши приготовления на границе закончены, всё готово для операции. В любое время мы можем её начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз мы обсудим эту тему среди прочих, — сказал Эрдоган.

Ранее Лайф сообщал о том, что Путин и Эрдоган планируют обсудить в Москве "Турецкий поток", АЭС "Аккую" и поставки С-400. После переговоров они намерены отправиться в Большой театр.