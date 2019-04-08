Эрдоган планирует обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует обсудить в ходе визита в Москву 8 апреля со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии. Слова Эрдогана приводит РИА "Новости".
— Наши приготовления на границе закончены, всё готово для операции. В любое время мы можем её начать. Во время визита в Россию с глазу на глаз мы обсудим эту тему среди прочих, — сказал Эрдоган.
Ранее Лайф сообщал о том, что Путин и Эрдоган планируют обсудить в Москве "Турецкий поток", АЭС "Аккую" и поставки С-400. После переговоров они намерены отправиться в Большой театр.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени