Первое интервью Кирилла Серебренникова на свободе: Еду отмечать
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов
Режиссёр Кирилл Серебренников, которому сегодня Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, признался, что намерен в ближайшее время вернуться к работе. Впрочем, не сегодня.
— Вы сейчас на работу сразу? — поинтересовались журналисты, встретившие его у Мосгорсуда.
— Нет, еду отмечать, — сказал Серебренников.
Творческие планы у режиссёра обширные: это спектакли, репетиции, подготовка четырёх проектов и концерта "Наша Алла" в честь юбилея Пугачёвой.
Однако много времени придётся уделить и далёким от творчества делам.
— Всё ещё не закончилось, мы должны будем доказать в суде нашу полную невиновность, — добавил он.
Напомним, Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии".
Серебренникову и другим фигурантам дела вменялось похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
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