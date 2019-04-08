Первое интервью Кирилла Серебренникова на свободе: Еду отмечать

Режиссёр, которому сегодня Мосгорсуд изменил меру пресечения на подписку о невыезде, признался, что намерен в ближайшее время вернуться к работе. Впрочем, не сегодня.

Режиссёр Кирилл Серебренников, которому сегодня Мосгорсуд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, признался, что намерен в ближайшее время вернуться к работе. Впрочем, не сегодня.

— Вы сейчас на работу сразу? — поинтересовались журналисты, встретившие его у Мосгорсуда.

— Нет, еду отмечать, — сказал Серебренников.

Творческие планы у режиссёра обширные: это спектакли, репетиции, подготовка четырёх проектов и концерта "Наша Алла" в честь юбилея Пугачёвой.

Однако много времени придётся уделить и далёким от творчества делам.

— Всё ещё не закончилось, мы должны будем доказать в суде нашу полную невиновность, — добавил он.

Напомним, Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии".

Серебренникову и другим фигурантам дела вменялось похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".