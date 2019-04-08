Пожар на заводе "Роснефти" в Самарской области потушен

По предварительным данным, площадь возгорания на территории НПЗ составила около 180 кв.м.

Открытое горение на Новокуйбышевском заводе масел и присадок в Самарской области, принадлежащем "Роснефти", окончательно ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго России, уточняя, что ЧП не нарушило технологический процесс.

— В 10:10 мск возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Нарушений технологического процесса не зафиксировано, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, пожар на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области вспыхнул утром 8 апреля. По данным телеграм-канала Life Shot, на заводе загорелся гудрон и пламя моментально охватило корпус здания. Пострадавших нет.

Отметим, Новокуйбышевский завод масел и присадок входит в подразделение "Роснефти" ООО "РН-смазочные материалы". На предприятии производится около 100 наименований различной продукции, которая поставляется в большинство регионов России, а также на экспорт.