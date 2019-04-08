Отстранённый от должности мэра Риги Ушаков отверг обвинения в мошенничестве

Политик пояснил, что ежегодно городская дума компенсирует расходы на льготный проезд пассажиров в общественном транспорте.

Отстранённый от должности мэра Риги Нил Ушаков прокомментировал требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце проверить действия Ушакова на предмет мошенничества.

— Если министр считает, что компенсация за бесплатный проезд, например, для школьников, является мошенничеством, то трудно что-либо ещё к этому добавить, — написал Ушаков в посте в "Фейсбуке".

Он отметил, что создававшему партию на деньги от игорного бизнеса Пуце "мошенничество мерещиться должно всюду".

Ушаков уточнил, что с 2010 года рижская дума ежегодно расширяет круг пассажиров, которые пользуются общественным транспортом бесплатно или со значительными скидками. Расходы компенсирует городская дума, это дозволено законом.

Политик отметил, что ждёт, когда бесплатные обеды в детсадах приравняют к уголовному преступлению.

Как сообщал Лайф, ранее Ушаков заявил, что решение о его отставке было принято в бане.