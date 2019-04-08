Лайф узнал детали экскурсионного тура в зону отчуждения Чернобыля

Основная группа путешественников приезжает из России, Украины, Польши, а один человек прилетел из США.

Посетить зону отчуждения Чернобыльской АЭС, расположенной в Белоруссси, без специального разрешения заповедника по-прежнему невозможно. Однако сейчас там прорабатываются различные экскурсии для местных и зарубежных туристов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

— Скажем, не для туристов, а скорее для посетителей, которые хотят ознакомиться с территорией, с 8 ноября прошлого года нам разрешили такой вид деятельности. Мы пришли к выводу, что нужно несколько добротных маршрутов, нужно сформулировать устойчивые цены и наполнить всё это исторической справкой, — рассказал Кудин.

При этом зона продолжает быть неоткрытой — попасть в неё без согласования ряда ведомств и на своём транспорте, как и раньше, не получится. Собеседник портала также рассказал, что туроператоры заключают все договоры с желающими посетить заповедник только по согласованию.

Стоимость одной экскурсии составит около 10 тысяч рублей. На текущий момент зону посетили около 70 человек из самых разных стран. О массовом туризме на этой территории речи пока не идёт.

— Со временем, возможно, мы будем организовывать информационный отдел, который бы занимался и логистикой, и перепиской, и сопровождением туристов, — добавил Кудин.

По его словам, активно заповедник посещают жители России, Украины, Польши, Германии. Был также один турист из США, а сейчас пытается попасть группа путешественников из Норвегии. Сами экскурсии по большей части проходят на русском языке, однако существует возможность проводить их с переводчиками.

Экскурсии включают в себя ознакомление с музеем-заповедником, согласование документов, посещение бывшего животноводческого комплекса, кормопредприятия, зубропитомника (в зимний период), а также визиты в несколько заброшенных деревень.

Для безопасности туристов разработано специальное положение, в котором поднимается ряд вопросов, в том числе и наличие диких животных и радиационной безопасности. Впрочем, самые "грязные" места зоны отчуждения останутся недоступными для людей.

Ранее Лайф рассказывал, что теперь туристы могут посетить белорусские части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.