Опубликована новая короткометражка по мотивам "Чужого" — видео

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Опубликована новая короткометражка по мотивам "Чужого" — видео

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Скриншот видео: youtube/IGN

Главную роль исполнила Джолин Андерсен ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Режиссёром выступила Келси Тэйлор.

На YouTube опубликован новый фанатский фильм по мотивам фильма Ридли Скотта "Чужой". Короткометражная лента получила название "Образец/Особь" (Specimen).

Главную роль в фильме исполнила Джолин Андерсен ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Режиссёром работы выступила Келси Тэйлор.

Напомним, в 2018 году студия 20th Century Fox запустила конкурс на лучший короткометражный фильм по мотивам "Чужого". Конкурс приурочен к юбилею фильма (26 апреля ему исполнится 40 лет).

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