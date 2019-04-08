Опубликована новая короткометражка по мотивам "Чужого" — видео

На YouTube опубликован новый фанатский фильм по мотивам фильма Ридли Скотта "Чужой". Короткометражная лента получила название "Образец/Особь" (Specimen).
Главную роль в фильме исполнила Джолин Андерсен ("Чернобыль. Зона отчуждения"). Режиссёром работы выступила Келси Тэйлор.
Напомним, в 2018 году студия 20th Century Fox запустила конкурс на лучший короткометражный фильм по мотивам "Чужого". Конкурс приурочен к юбилею фильма (26 апреля ему исполнится 40 лет).
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