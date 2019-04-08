Новые "Трансфомеры" остались без режиссёра Майкла Бэя

Шестой фильм может быть косвенно связан с фильмом "Бамблби", спин-оффом "Трансформеров".

Майкл Бэй отказался снимать новую часть "Трансформеров". Этой информацией поделился продюсер фильмов Лоренцо ди Бонавентура. Об этом сообщает /Film.

Вместе с этим стало известно, что новый фильм не будет продолжением пятой части ("Последний рыцарь"). В настоящий момент ведётся работа над сценарием будущей картины. Подбор режиссёра начнётся после того, как продюсеры будут довольны сценарием.

Предполагается, что будущий фильм будет связан с "Бамблби" (спин-офф "Трансформеров"). Продюсеры обещают ещё больше экшена в духе Майкла Бэя.