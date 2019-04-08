Мизулина назвала фейком сообщения о её просьбе запретить йогу в СИЗО

Член Совфеда заявила, что в скором времени планирует обратиться в Роскомнадзор по вопросу распространения ложных новостей.

Зампред Комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком сообщения в СМИ о том, что от её имени поступила просьба запретить йогу в СИЗО. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

— Это типичный пример распространения фейковых новостей. В моём письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО" и уж тем более "запретить йогу", — сказала Мизулина.

Она отметила, что в ближайшее время планирует обратиться в Роскомнадзор по вопросу распространения "фейковых новостей".

Ранее в СМИ появились сообщения, что занятия йогой в СИЗО Москвы приостановили после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру. В свою очередь, замглавы ФСИН отметил, что йогой занимаются во всём мире и что вреда от неё никому нет.