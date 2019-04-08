Зал суда встретил овациями решение отменить домашний арест Серебренникову

Все, кто находился на заседании по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, зааплодировали, услышав решение Мосгорсуда отменить домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии". Об этом сообщает РИА "Новости".

После оваций Серебренников обнял всех, кто пришёл его поддержать.

Напомним, что Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии". В своём первом интервью режиссёр признался, что едет отмечать.

Серебренникову и другим фигурантам дела вменялось похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".