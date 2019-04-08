Американских военных записали в алкоголики

Военные в США стали чаще употреблять наркотики и основательно подсели на крепкие спиртные напитки.

Американское издание Military Times сообщает, что военные возглавили рейтинг самых пьющих профессий в стране. По сравнению с другими профессиями, военнослужащие в среднем тратят на выпивку 130 дней в году. Лишь немного военным уступают шахтёры и рабочие, которые выпивают в течение 112 дней и 106 дней в году соответственно.

В организации, проводившей исследование, отмечают, что всего за четыре года — с 2013 по 2017 год — среднее количество времени, в течение которого военнослужащие употребляли алкоголь, увеличилось на 34 процента, и каждый год всё больше американских военных (как на базах дома, так и за пределами страны) начинают прикладываться к бутылке.

Стоит отдельно отметить, что пьянство и злоупотребление наркотиками — основная причина преступлений, совершаемых американскими военными на базах в Японии. Солдаты и офицеры продолжают убивать и травмировать местных жителей даже несмотря на официальный запрет на употребление спиртного, введённый в 2017 году.