Крис Эванс признался, что забрал себе щит и шлем Капитана Америки

По словам популярного актёра, он рассчитывал на то, что ему разрешат забрать костюм супергероя полностью.

Крис Эванс (исполнитель роли Капитана Америки в фильмах Marvel) рассказал, что после съёмок фильма "Мстители. Финал" забрал себе щит и шлем своего персонажа. Актёр признался, что рассчитывал на то, что ему отдадут весь костюм Капитана Америки. Об этом сообщает Heroic Hollywood.

— До этого я никогда не просил об этом. У Криса Хемсворта есть полный костюм Тора. Я тоже хочу, — заявил Эванс. Актёр может использовать костюм своего супергероя для того, чтобы посещать детские больницы. Он уже много раз принимал участие в таких мероприятиях.

Напомним, фильм "Мстители. Финал" выйдет в российский прокат в конце апреля этого года. Пока не известно, будет ли жив Капитан Америка в финале или нет.