Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля

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Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Кандидат в президенты Украины предложил гражданам подготовить вопросы, которые он задаст действующему лидеру.

Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что дебаты перед вторым туром должны быть проведены на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля.

19 апреля на НСК "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы, — сказал шоумен в видеообращении.

Зеленский отметил, что вопросы он может подготовить с помощью избирателей, призвав оставлять их в комментариях.

Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал оптимальной датой дебатов 14 апреля.

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