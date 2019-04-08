Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля

Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что дебаты перед вторым туром должны быть проведены на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля.
— 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы, — сказал шоумен в видеообращении.
Зеленский отметил, что вопросы он может подготовить с помощью избирателей, призвав оставлять их в комментариях.
Ранее Лайф сообщал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал оптимальной датой дебатов 14 апреля.
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