Кремль не комментирует освобождение Серебренникова под подписку о невыезде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решение Мосгорсуда отпустить режиссёра Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде.
— Не имеем права комментировать решение суда. Не будем делать и сейчас, — заявил Песков.
Напомним, Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом, отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии". В своём первом интервью режиссёр признался, что едет отмечать.
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