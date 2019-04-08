Кремль не комментирует освобождение Серебренникова под подписку о невыезде

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Кремль не комментирует освобождение Серебренникова под подписку о невыезде

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Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решение Мосгорсуда отпустить режиссёра Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде.

Не имеем права комментировать решение суда. Не будем делать и сейчас, — заявил Песков.

Напомним, Мосгорсуд изменил режиссёру Кириллу Серебренникову меру пресечения на подписку о невыезде, таким образом, отменив домашний арест фигуранту дела "Седьмой студии". В своём первом интервью режиссёр признался, что едет отмечать.

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