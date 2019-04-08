Московский планетарий откроет в мае программу для романтических свиданий

Влюбленные пары смогут посетить "Парк неба" и совместно наблюдать за звёздами и планетами.

Крыша здания Московского планетария, где расположен "Парк неба", с 1 мая откроется для посещения всеми желающими. Для влюблённых пар подготовлена романтическая программа, в ходе которой посетители смогут посмотреть на звёзды и планеты в большой телескоп.

— Лучший экскурсовод планетария проведёт влюбленные пары по "Парку неба", а затем поможет провести наблюдения в телескоп большой обсерватории. Неразлучные романтики смогут рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звёзды, видимые планеты Солнечной системы, — сообщили в пресс-службе планетария.

Как отметили представители планетария, с астрономической площадки "Парка неба" также можно любоваться видами столицы. С неё виден современный комплекс "Москва-Сити", Останкинская телебашня и главные столичные высотки.

В планетарии отмечают, что время проведения программы — с 21:00 до 22:00. Притом заказать программу можно на сайте планетария, но как минимум за три дня до планируемого посещения планетария.