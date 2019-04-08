В Московском зоопарке объяснили, почему животные иногда прячутся в вольерах

Животных иногда не видно в вольерах, потому что они уходят отдыхать во внутренние помещения. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.
— Дело в том, что животные не могут находиться на виду у публики день напролёт. У каждого из них свой распорядок дня, который обусловлен индивидуальными особенностями каждого зверя, — говорится в сообщении.
Сотрудники зоосада отметили, что физическое и психологическое благополучие питомцев очень важно, поэтому они должны время от времени отдыхать от внимания посетителей и проводить время в одиночестве.
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