В Московском зоопарке объяснили, почему животные иногда прячутся в вольерах

У питомцев тоже есть свой распорядок дня, и они не всегда находятся на виду у посетителей.

Животных иногда не видно в вольерах, потому что они уходят отдыхать во внутренние помещения. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

— Дело в том, что животные не могут находиться на виду у публики день напролёт. У каждого из них свой распорядок дня, который обусловлен индивидуальными особенностями каждого зверя, — говорится в сообщении.

Сотрудники зоосада отметили, что физическое и психологическое благополучие питомцев очень важно, поэтому они должны время от времени отдыхать от внимания посетителей и проводить время в одиночестве.

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